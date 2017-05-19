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Политика

Сенатор Елена Бибикова провела приём граждан в Пскове

19 мая член Совета Федерации Елена Бибикова провела в псковской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева приём граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Основные проблемы, с которыми псковичи обратились к сенатору, касались вопросов ЖКХ и пенсионного обеспечения. В частности, одинокая пенсионерка Сталина Лукомскас, 10 лет прожившая в Латвии, обратилась с просьбой проверки расчёта пенсии за трудовой стаж в бывшей союзной республике.

В региональное Управление Пенсионного Фонда Елена Бибикова направит соответствующий запрос с просьбой о дополнительном расчёте пенсии жительницы Пскова. Кроме того Сталина Лукомскас попросила содействия в решении вопроса об оформлении инвалидности. Она перенесла две тяжёлые операции и ей с трудом даётся даже малейшее движение, поэтому сейчас она нуждается в дорогостоящих лекарствах.

Елена Бибикова ответила, что поможет ей обратится за направлением в бюро МСЭК для возможности установления группы инвалидности, кроме того выразила готовность посодействовать в организации положенной для одиноких пожилых людей социальной помощи на дому.

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