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Общество

До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей

 До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей. По просьбам клиентов ЗАО «ДСК» продлевает акцию, объявленную к 9 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Строительная компания ЗАО «ДСК» на майских праздниках провела акцию, когда можно было купить однокомнатную квартиру за миллион рублей. За три дня псковичи раскупили все «однушки» в доме № 7 в Крестках.

Теперь купить однокомнатную квартиру по выгодной цене можно будет до 1 июня. В этот раз квартиры предлагают в доме № 24 по улице Гдовской. Это десятиэтажка на 199 квартир. Первую очередь строительства закроют к октябрю 2017 года.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, проектной декларации, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону 72-30-92 и на сайте www.dskpsk.ru

 

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