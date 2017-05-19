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Общество

В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов

В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В связи с установившейся теплой сухой погодой 4 классом пожарной опасности с 19 мая на территории Гдовского района введен особый противопожарный режим и ограничение на въезд автотранспортных средств и посещение гражданами лесов. С 19 по 23 мая особый противопожарный режим введён в Плюсском районе.

С 19 мая в Стругокрасненском районе введен режим функционирования районного звена псковской областной подсистемы РСЧС «Повышенная готовность».

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а лица виновные в возникновении лесных пожаров привлекаются к административной и уголовной ответственности.

В случае обнаружения лесного пожара или природного пожара угрожающего лесам, необходимо позвонить на круглосуточную линию лесной охраны по телефону 8 800 10 01 484. Звонок бесплатный.

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