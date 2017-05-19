Кулинарный мастер-класс состоялся для воспитанников Красногородской школы-интерната

17:50, 19 мая 2017, ПАИ

19 мая в Красногородской специальной школе-интернате состоялась презентация итогов социального проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда – «Мастер шеф-повар», который стал победителем грантового конкурса администрации Псковской области и получил финансовую поддержку в размере 300 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского отделения Российского детского Фонда.

Целью проекта являлось создание благоприятных условий для формирования у воспитанников Красногородской специальной школы-интерната прочных, жизненно необходимых практических навыков и умений по организации питания и приготовлению пищи, которые можно будет использовать в индивидуально-трудовой и профессиональной деятельности выпускников. На данный момент в школе-интернате живут и обучаются более ста детей с ограниченными возможностями здоровья, большая часть из них – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

«В учреждении чрезвычайно внимательно относятся к формированию у ребят жизненно необходимых умений и навыков по ведению домашнего хозяйства, обслуживанию себя и членов семьи. Также, учитывая особенности детей, необходимо развивать трудовые умения и навыки, которые пригодились бы воспитанникам в будущей профессиональной деятельности», - отметили в пресс-службе.

В рамках проекта «Мастер шеф-повар», который длился 8 месяцев, для учеников проводились факультативные занятия, воспитанники участвовали в кулинарных конкурсах, экскурсиях, мастер-классах. Кроме того, в школе-интернате был переоборудован кабинет домоводства: появилась особая рабочая зона с необходимой мебелью и оборудованием, где теперь можно будет обучать воспитанников профессии «Повар» 2-3 квалификационного разряда.

Гости сегодняшнего мероприятия не только узнали об итогах реализации проекта, но и поучаствовали в интерактивной программе, подготовленной воспитанниками и педагогами Красногородской школы-интерната. Ученики провели для участников кулинарный мастер-класс и угостили блюдами собственного приготовления.

«Детский фонд благодарит всех участников и помощников, благодаря которым проект успешно реализовался: теперь у ребят есть крайне полезные кулинарные навыки, которые обязательно пригодятся для их дальнейшего успешного жизнеустройства», - добавили в пресс-службе.