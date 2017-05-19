В Пыталовском районе 11 человек осуждены за попытку незаконно пересечь госграницу

17:40, 19 мая 2017, ПАИ

В Пыталовском районе 11 человек осуждены за попытку незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации, а также за пособничество в покушении на пересечение границы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В покушении на незаконное пересечение границы обвинялись девять граждан Вьетнама. Осенью 2016 года вьетнамцы, прибыв в Москву, решили незаконно пересечь границу России с целью убытия в страны Евросоюза. Помочь им в этом решили двое граждан России.

Подсудимые прибыли в Красногородский район, где граждане России повели граждан Вьетнама через лес в сторону государственной границы России с Латвией. Однако они не смогли довести свой преступный умысел до конца, их задержали сотрудники Погрануправления ФСБ России.

В судебном заседании подсудимые свою вину признали в полном объеме. Двум гражданам России назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, гражданам Вьетнама назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.