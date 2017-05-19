Декан факультета менеджмента: ПсковГУ готов осуществлять подготовку специалистов для ОЭЗ «Моглино»

17:42, 19 мая 2017, ПАИ

Кандидат экономических наук, доцент, декан факультета менеджмента Ирина Дагаева заявила, что Псковский государственный университет готов осуществлять подготовку специалистов для особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Для ОЭЗ «Моглино» факультет менеджмента готов осуществлять подготовку специалистов, для чего у нас существуют и успешно развиваются такие направления подготовки как «Менеджмент» и «Инноватика». Разнообразие профилей в рамках именно этих направлений как раз позволяет подготовить специалистов для работы практически на всех этапах полного цикла изготовления продукции, начиная с приобретения сырья и исходных материалов и заканчивая реализацией готовой продукции. Если выпускник будет уверен, что он после окончания вуза может рассчитывать на достойную оплату труда, что в регионе создана социальная инфраструктура, что он востребован экономикой региона, думаю, вопрос об оттоке молодых специалистов перестанет быть актуальным», — высказала свое мнение Ирина Дагаева.

Напомним, особая экономическая зона «Моглино» создана на территории Псковского района Псковской области в июле 2012 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. Это территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает резидентам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. ОЭЗ «Моглино» — единственная зона промышленно-производственного типа на Северо-Западе России.