Декан факультета менеджмента: ПсковГУ готов осуществлять подготовку специалистов для ОЭЗ «Моглино»
Кандидат экономических наук, доцент, декан факультета менеджмента Ирина Дагаева заявила, что Псковский государственный университет готов осуществлять подготовку специалистов для особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Для ОЭЗ «Моглино» факультет менеджмента готов осуществлять подготовку специалистов, для чего у нас существуют и успешно развиваются такие направления подготовки как «Менеджмент» и «Инноватика». Разнообразие профилей в рамках именно этих направлений как раз позволяет подготовить специалистов для работы практически на всех этапах полного цикла изготовления продукции, начиная с приобретения сырья и исходных материалов и заканчивая реализацией готовой продукции. Если выпускник будет уверен, что он после окончания вуза может рассчитывать на достойную оплату труда, что в регионе создана социальная инфраструктура, что он востребован экономикой региона, думаю, вопрос об оттоке молодых специалистов перестанет быть актуальным», — высказала свое мнение Ирина Дагаева.
Напомним, особая экономическая зона «Моглино» создана на территории Псковского района Псковской области в июле 2012 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. Это территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает резидентам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. ОЭЗ «Моглино» — единственная зона промышленно-производственного типа на Северо-Западе России.