Завершён ремонт участков дорог Заньково - Перестрелово и Рубеняты - Покаты в Островском районе

18:04, 19 мая 2017, ПАИ

Объемные работы по содержанию автомобильных дорог регионального значения проведены в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на компанию «Псковавтодор».

В частности, на участке автомобильной дороги Заньково — Гривы — Перестрелово в деревне Демешкино протяженностью более 1,6 км выполнено восстановление изношенного дорожного покрытия.

В перечень работ вошли срезка старого асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя шириной 6 метров, а также верхнего слоя дороги. Площадь укладки составила порядка 10 тыс. кв. метров, а объем асфальтобетонной смеси — более 1,2 тыс. тонн. Помимо этого, на протяжении всего участка дороги обустроены обочины и оборудованы съезды примыкания площадью 160 квадратных метров.

Подобные работы по приведению дороги в нормативное состояние проведены и на участке автомобильной дороги Рубеняты — Покаты протяженностью 0,8 км. На следующей неделе пройдет приемка этих объектов.

Подрядчиком на обоих участках выступил ООО «ДорСтройСервис». Государственный контракт с фирмой заключен на два года. Общая сумма контракта составляет более 195 млн рублей, из них более 102 млн рублей направлены на содержание региональных дорог общего пользования в текущем году. ООО «ДорСтройСервис» также обслуживает дороги в Пыталовском районе.