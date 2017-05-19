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40 экипажей будут стартовать в Пушкинских Горах на третьем этапе Чемпионата России по ралли

40 экипажей будут стартовать на третьем этапе Чемпионата России – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017» сегодня, 19 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель пресс-центра гонки Игорь Федотов.

Церемония открытия гонки состоится сегодня, 19 мая, в 18:30 в Пушкинских Горах на площади возле Научно-культурного центра. В 19:00 первый боевой автомобиль уже будет стартовать на скоростном участке №1. Там   организована зрительская зона «Трамплин на все 100» в деревне Загосье Пушкиногорского района.  

На фото: трамплин в зрительской зоне. Фото из соцсетей

«В зрительской зоне уже установили трамплин, очень красиво получилось», - отметил Игорь Федотов.

 Всего сегодня гонщиков ждут два скоростных участка общей протяжённостью около 20 километров.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус  четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. 

Во второй гоночный день экипажей ждут две секции гонки и около 100 километров  скоростных участков. Первый автомобиль из сервисного парка в Новоржеве уйдёт на трассу в 10:00. Для зрителей 20 мая приготовлена площадка «Трамплин» в деревне Апросово Новоржевского района. Здесь боевые машины появятся дважды – на СУ3 и на СУ7. Первый экипаж на третьем скоростном участке будет стартовать в 10:20, на седьмом – в 15:16.

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