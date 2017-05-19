Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах

19:33, 19 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 19 мая, в Пушкинских Горах стартовал третий этап Чемпионата России – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре гонки, торжественная церемония открытия соревнований прошла в 18:30 на площади возле Научно-культурного центра.

После того, как автомобили проедут через стартовую арку, они отправятся на первую секцию гонки, которая состоит из двух скоростных участков общей протяжённостью порядка 20 километров. Для болельщиков на первом скоростном участке в 100 метрах от старта организована зрительская зона «Трамплин на все 100» в деревне Загосье Пушкиногорского района. Первый спортивный автомобиль на СУ1 будет стартовать в 19:00.

Во второй гоночный день экипажей ждут две секции гонки и около 100 километров скоростных участков. Первый автомобиль из сервисного парка в Новоржеве уйдёт на трассу в 10:00. Для зрителей 20 мая приготовлена площадка «Трамплин» в деревне Апросово Новоржевского района. Здесь боевые машины появятся дважды – на СУ3 и на СУ7. Первый экипаж на третьем скоростном участке будет стартовать в 10:20, на седьмом – в 15:16.

Финиширует гонка в Пушкинских Горах, там же, в Научно-культурном центре, вечером состоится церемония награждения.

По данным на вечер 18 мая, участие в гонке примет 41 экипаж, в том числе один полностью псковский. Это Максим Павлов и Сергей Пушкарь на Renault Logan. Кроме того, в предстоящих соревнованиях будет участвовать самый именитый псковский гонщик, мастер спорта, вице-президент Федерации автоспорта региона Александр Горланов. Он будет читать стенограмму пилоту из Калининграда Дмитрию Мячину. Они выйдут на старт на автомобиле Peugeot 208.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов.