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Общество

110 случаев острых кишечных инфекций зарегистрировали в Пковской области

С 15 по 19 мая заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах Псковской области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. Всего по области зарегистрировано 110 случаев острых кишечных инфекций, в том числе в Пскове зарегистрировано 47 случай ОКИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Кроме того, по поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 212 человек, из них детей - 73. Подозрительных на заболевание клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) – 1человек. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовано 113 клещей снятых с людей, в 1 из них обнаружен возбудитель КВЭ, в 21 - иксодового клещевого боррелиоза, в 2 - моноцитарного эрлихиоза человека.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнено лабораторных (микробиологических) исследований всего:

- воды – 75, из них 3 не соответствуют требованиям,

- смывов – 195, из них 1 не соответствует требованиям,

- пищевых продуктов - 33, из них 2 не соответствуют требованиям.

Также сотрудники ведомства составили 32 протокола об административных правонарушениях, выдали 5 предписаний об устранении нарушений и 9 представлений.

 

 

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