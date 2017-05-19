Власти Пскова поздравили Великий Новгород с 25-летием вхождения в Ганзейский союз Нового времени

20:22, 19 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 19 мая, в Великом Новгороде в рамках программы мероприятий «Ганзейская неделя-2017» состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию вхождения этого города в Ганзейский союз Нового времени. Во встрече приняли участие делегации из городов Русской и Международной Ганзы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени главы Пскова и муниципальных властей со знаменательной датой соседей поздравил заместитель главы города, председатель Комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению Псковской городской Думы Игорь Сиротин. В составе псковской делегации также начальник Отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Кристина Кобызь, руководитель Отдела потребительского рынка и услуг Андрей Сукманов, директор МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев, ремесленники, артисты, представители кафе и ресторанов.

Замглавы города Игорь Сиротин вручил мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву Приветственный адрес руководителя Пскова, в котором отмечено: «Великий Новгород и Псков - всегда рядом: в работе площадок и секций Союза городов Центра и Северо-Запада России, в продвижении и развитии экономических и культурных связей Русской и Международной Ганзы».

«В ответном слове Юрий Бобрышев выразил мнение, что псковские власти подготовят и проведут праздник Международных Ганзейских дней на своей территории в 2019 году на самом высоком уровне» - сообщает пресс-служба Великого Новгорода.

Отметим, в городе организованы площадки для народных гуляний и презентации городов-делегатов мероприятий «Ганзейская неделя-2017». 20 мая члены псковской делегации примут участие в международном семинаре «Развитие Ганзейского туризма».