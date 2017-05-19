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Общество

Британцы признали Instagram самой депрессивной соцсетью

Instagram назван социальной сетью с самым негативным влиянием на психологическое здоровье пользователей. Такие выводы следуют из исследования, проведенного учеными британского Королевского общества здравоохранения.

Участникам опроса предлагалось охарактеризовать пять социальных сетей по 14 критериям. Для оценки были выбраны Twitter, YouTube, Snapchat, Instagram и Facebook. Респонденты должны были ответить на вопросы о влиянии соцсети на их осведомленность, успешность, эмоциональную поддержку, тревожность, депрессию, одиночество, сон, самовыражение, самоидентификацию, представление о собственном теле, отношения в реальном мире, построение общения, кибербуллинг и страх потери.

После проведения опроса выяснилось, что соцсетью, которая оказывает самое негативное влияние на психологическое здоровье пользователей, стал Instagram. Опрошенные отметили, что при использовании заметно ухудшаются сон, представление о собственном теле и возникает страх потери. Второе место среди соцсетей по негативному влиянию на пользователей занял Twitter, третье — Facebook.

Самым позитивным ресурсом для респондентов стал YouTube. Пользователи оценили, что видеосервис в лучшую сторону влияет на их осведомленность, самовыражение, построение общения, самоидентификацию и успешность. Как и в случае с остальными соцсетями, хуже всего YouTube влияет на сон.

Ученые отметили необходимость регулярного проведения подобных исследований из-за повышающейся роли интернета в жизни молодежи. По их данным, если в 2006 году о регулярном пользовании всемирной сетью заявляли только 35% подростков, то спустя 10 лет, в 2016 году, эта цифра выросла до 82%.

Опрос проводился среди почти 1,5 тысячи британцев в возрасте от 16 до 24 лет.

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