0
22:50
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
19:33
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
18:11
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
17:24
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
15:15
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове
15:03
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе
14:04
Власти Пскова отчитаются о своей работе в рамках сессий гордумы 25 мая
Еще новости
Общество

Российский изобретатель превратил «ладу» в Трансформера

Российский изобретатель Геннадий Кочерга и его сын Сергей собрали из автомобиля ВАЗ-2110 «Лада» настоящего Оптимуса Прайма из серии фильмов «Трансформер». Изобретение было впервые показано на каскадерском шоу в Орле. Видео с выступления было опубликовано на ютьюб-канале агентства Ruptly.

В разговоре с журналистами Геннадий рассказал, что на создание русского Оптимуса Прайма его вдохновила детская игрушка, которую тот купил на китайском рынке в Сингапуре. По его словам, «ладу» начали переоборудовать перед Новым годом.

«В следующем году на этой базе будет построено еще два автомобиля. Уже есть идеи», — добавил Геннадий Кочерга.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
19 мая 2017
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
19 мая 2017
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей 2
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
19 мая 2017
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове
19 мая 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове 6
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе
19 мая 2017
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе 2
Власти Пскова отчитаются о своей работе в рамках сессий гордумы 25 мая
19 мая 2017
Власти Пскова отчитаются о своей работе в рамках сессий гордумы 25 мая
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
19 мая 2017
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi

Идет загрузка...