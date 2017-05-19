Российский изобретатель превратил «ладу» в Трансформера

22:56, 19 мая 2017, ПАИ

Российский изобретатель Геннадий Кочерга и его сын Сергей собрали из автомобиля ВАЗ-2110 «Лада» настоящего Оптимуса Прайма из серии фильмов «Трансформер». Изобретение было впервые показано на каскадерском шоу в Орле. Видео с выступления было опубликовано на ютьюб-канале агентства Ruptly.

В разговоре с журналистами Геннадий рассказал, что на создание русского Оптимуса Прайма его вдохновила детская игрушка, которую тот купил на китайском рынке в Сингапуре. По его словам, «ладу» начали переоборудовать перед Новым годом.

«В следующем году на этой базе будет построено еще два автомобиля. Уже есть идеи», — добавил Геннадий Кочерга.