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Общество

В России составили карту ненависти к ЛГБТ

В России запустили сайт с картой насилия против ЛГБТ. Проект подготовила Лаборатория исследования сексуальности.

Карта показывает, в каких городах за последние годы были совершены преступления против ЛГБТ. Данные собирали из публикаций в федеральной и региональной прессе за 2011–2016 годы, зарегистрированных в «Интегрум». Места с преступлениями отмечены красными точками. При нажатии на них всплывает вспомогательное окно с информацией о номере записи в базе данных СМИ, дате публикации материала, месте совершения преступления, сексуальности жертвы, количестве жертв и тип преступления.

Все преступления, которые попали на карту, разделены на три категории: убийства, насилие (побои, избиения, оскорбления — все, кроме убийств), хищения (вымогательство, кража, грабеж и т. п.) .Карта создана при помощи Fusion Tables от Google.

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