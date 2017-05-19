В России составили карту ненависти к ЛГБТ

22:59, 19 мая 2017, ПАИ

В России запустили сайт с картой насилия против ЛГБТ. Проект подготовила Лаборатория исследования сексуальности.

Карта показывает, в каких городах за последние годы были совершены преступления против ЛГБТ. Данные собирали из публикаций в федеральной и региональной прессе за 2011–2016 годы, зарегистрированных в «Интегрум». Места с преступлениями отмечены красными точками. При нажатии на них всплывает вспомогательное окно с информацией о номере записи в базе данных СМИ, дате публикации материала, месте совершения преступления, сексуальности жертвы, количестве жертв и тип преступления.

Все преступления, которые попали на карту, разделены на три категории: убийства, насилие (побои, избиения, оскорбления — все, кроме убийств), хищения (вымогательство, кража, грабеж и т. п.) .Карта создана при помощи Fusion Tables от Google.