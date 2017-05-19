Россельхознадзор ограничил поставки белорусских сыров и масла

22:29, 19 мая 2017, ПАИ

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз белорусских молочных продуктов из-за выявленных нарушений ветеринарно-санитарных требований, сообщается на сайте ведомства.

Под запрет попали сыр, масло и сухое молоко с шести белорусских предприятий: Кобринского маслодельно-сыродельного завода, молочной компании «Новогрудские дары», Пружанского молочного комбината, Молодечненского молочного комбината, Слуцкого сыродельного комбината и его любанского филиала.

В ходе проверки в продуктах с этих фабрик были повторно обнаружены остатки антибиотиков: линкомицина, натамицина, ципрофлоксацина и тилозина. В отношении указанных комбинатов Россельхознадзор с 15 мая ввел режим усиленного контроля.

Ранее надзорное ведомство уже применяло подобные санкции в отношении белорусской животноводческой и молочной продукции. После одного из временных запретов президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».