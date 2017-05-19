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Общество

Американец создал аудиотатуировки, которые можно прослушать

Мастер тату из Калифорнии Нейт Сиггард создал татуировки в виде звуковой волны, которые можно прослушать с помощью приложения. Программа сканирует набитую картинку по принципу QR-кода и воспроизводит звук. Об этом сообщает британское Metro.

Для создания эскиза любой звуковой фрагмент нужно открыть в аудиоредакторе, который преобразует звук в графическое изображение. Затем интересующий отрывок мастер зарисовывает и переносит на кожу с помощью иглы. Никаких чипов при этом под кожу не вводится, поэтому на деле изображение является лишь графическим механизмом для запуска приложения.

Таким образом можно закодировать любое послание, песню или даже голос любимого питомца, как поступила Джулиана, решившая сделать памятную картинку с лаем своего пса.

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