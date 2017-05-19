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Общество

Выпускник Гарварда защитил диплом в виде рэп-альбома

Студент Гарварда Обаси Шоу написал рэп-альбом в качестве диплома. Он использовал тексты в тезисах и доказал, что ритмичные текстовки для хип-хопа могут быть такой же формой искусства, как поэзия. О выпускнике написали журналисты сайта Гарварда.

Шоу рос в Атланте и увлекался христианским рэпом, авторы которого рассказывают о вере и спасении с помощью исключительно светлой лирики. Однако около двух лет назад Шоу познакомился с популярными рэп-исполнителями Кендриком Ламаром и Chance the Rapper, которые прославились своими песнями о борьбе темнокожих в современной Америке. Его впечатлили их острые тексты и тематика.

Узнав разные стороны музыкального жанра, молодой человек решил, что рэп подходит для выражения любых чувств и эмоций, и записал альбом, основой для которого послужили «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера.

Дипломный руководитель Джош Белл поддержал студента и оценил тексты его композиций. «В каждой песне Шоу рассказывает историю с разных точек зрения, он критически настроен по отношению к американскому обществу и политике. Однако, прежде всего, это по-настоящему интересный альбом», — отметил он.

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