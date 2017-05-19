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Политика

Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы

Премьер РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину план действий правительства на 2017-2025 годы. Об этом сообщает ТАСС.

План действий правительства до 2025 года предполагает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста на уровне и выше среднемировых, сообщил премьер-министр РФ.

«В соответствии с вашим поручением правительство подготовило комплексный план - это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы, как вы справедливо сказали, имея в виду и ту задачу, которая была поставлена президентом в послании», - сказал Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«А именно: выход где-то в период 2019-2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых. Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи», - уточнил премьер-министр. 

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