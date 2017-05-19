0
12:34
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
08:59
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
20:43
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
13:47
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
11:36
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
12:49
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
16:28
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Еще новости
Политика

Джулиан Ассанж: WikiLeaks продолжит свою деятельность

Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ресурс продолжит свою работу. Он обратился к журналистам с балкона посольства Эквадора в Лондоне, передает газета «Известия». 

Ассанж также назвал важной победой недавнее освобождение одного из информаторов сайта — Челси Мэннинга, передает «РИА Новости».

Ранее основатель WikiLeaks обещал, что покинет посольство Эквадора после освобождения Мэннинга, однако этого обещания он в своем выступлении не касался.

Напомним, 19 мая шведская прокуратура прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. В свою очередь, полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае если Ассанж покинет здание посольства, то его снова арестуют за отказ сдаться суду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
19 мая 2017
В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ
19 мая 2017
Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ 7
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
18 мая 2017
Андрей Турчак и Михаил Федотов обсудили за чашкой чая вопросы развития гражданского общества
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
18 мая 2017
Масштабный российско-американский форум с участием глав регионов, посла США и представителя индейского племени пройдет в Пскове и Изборске
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества
18 мая 2017
Андрей Турчак: Никакие ограничения не влияют на развитие проектов приграничного сотрудничества 1
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто
17 мая 2017
Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто 5
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16 мая 2017
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Земля и редиска
16 мая 2017
Земля и редиска 30

Идет загрузка...