Джулиан Ассанж: WikiLeaks продолжит свою деятельность

23:02, 19 мая 2017, ПАИ

Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ресурс продолжит свою работу. Он обратился к журналистам с балкона посольства Эквадора в Лондоне, передает газета «Известия».

Ассанж также назвал важной победой недавнее освобождение одного из информаторов сайта — Челси Мэннинга, передает «РИА Новости».

Ранее основатель WikiLeaks обещал, что покинет посольство Эквадора после освобождения Мэннинга, однако этого обещания он в своем выступлении не касался.

Напомним, 19 мая шведская прокуратура прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. В свою очередь, полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае если Ассанж покинет здание посольства, то его снова арестуют за отказ сдаться суду.