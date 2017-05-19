МВФ предложил России увеличить пенсионный возраст

22:11, 19 мая 2017, ПАИ

Властям России стоит повысить возраст выхода на пенсию, считает Международный валютный фонд. Об этом говорится в заключительном заявлении МВФ по завершении традиционного визита сотрудников в Россию, передает газета «Известия».

По мнению организации, такая пенсионная реформа «способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда».

Кроме того, в МВФ считают, что «надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс».