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Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
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Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»

В абсолютном зачете победитлем первого дня третьего этапа Чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017» стали Игоря Буланцева (Москва) и Михаила Гендельмана (Санкт-Петербург). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации Автоспорта Псковской области.

фото с открытия

Вторые - петербуржецы Илья Лотвинов и Павел Шевцов, на третьей - Григорий Трегубов (Пермь) и Матвей Безруков (Свердловская область).  Также выглядит тройка лидеров в зачете N4.  

фото с открытия

В классе R2 быстрее всех были калиниградец Дмитрий Мячин и пскович Александр Горланов. На втором месте петербуржецы Павел Шишкин  и Сергей Якименко, на третьем - Юрий Образцов (Санкт-Петербург) и Андрей Локотин (Луга, Ленинградская область).

фото с открытия

В зачетной группе R3 лидируют петербуржецы Павел Козлов и Евгений Сапунов, далее идут Дмитрий Воронов и Василий Кричевский (Санкт-Петербург), замыкают тройку лидеров Сергей Пестров (Санкт-Петербург) и Евгения Рогожина (Ленинградская область).

Напомним, что во второй гоночный день экипажей ждут две секции гонки и около 100 километров  скоростных участков. Первый автомобиль из сервисного парка в Новоржеве уйдёт на трассу в 10:00. Для зрителей 20 мая приготовлена площадка «Трамплин» в деревне Апросово Новоржевского района. Здесь боевые машины появятся дважды – на СУ3 и на СУ7. Первый экипаж на третьем скоростном участке будет стартовать в 10:20, на седьмом – в 15:16.

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