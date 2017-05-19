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Общество

Пять экипажей сошли с трассы на первой секции ралли Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»

Пять экипажей сошли с трассы на первой секции ралли Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ралли.

Фото: Надежда Попова

Сходом с трассы в первый гоночный день закончился для Александра Зайцева (Ленинградская область) и Юлии Шатохиной (Ярославль), Кирилла Чапаева и Ивана Киндякова (Санкт-Петербург), Александра Буханцова и Максим Гордюшкина (Москва), Эдуарда Гусева и Ильура Шакирова (Санкт-Петербург). Евгения Суховенко (Росто-на-Дону) и Юрия Куликова (Санкт-Петербург).

Фото: Надежда Попова

Гонщики отмечали плохую видимость на трассе из-за пыли.

Фото: Надежда Попова

Отметим, что на гонках применяется система «Суперралли», и если к завтрашнему дню состояние гонщиков и техники позволит принять участие в соревнованиях, то, после технической инспекции эти экипажи выйдут на старт. Однако все они получат штрафные минуты за каждый из скоростных участков, на которых они не финишировали. 

Напомним, что во второй гоночный день экипажей ждут две секции гонки и около 100 километров  скоростных участков. Первый автомобиль из сервисного парка в Новоржеве уйдёт на трассу в 10:00. Для зрителей 20 мая приготовлена площадка «Трамплин» в деревне Апросово Новоржевского района. Здесь боевые машины появятся дважды – на СУ3 и на СУ7. Первый экипаж на третьем скоростном участке будет стартовать в 10:20, на седьмом – в 15:16.

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