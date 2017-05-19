Всемирный день метрологии отмечается 20 мая

08:49, 20 мая 2017, ПАИ

20 мая отмечается Всемирный день метрологии, сообщает calend.ru. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на международной дипломатической конференции, знаменитой «Метрической Конвенции» (Metre Convention), на основе которой была создана межправительственная Международная организация мер и весов.

В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран, в числе которых была и Россия. Примечательно, что одним из инициаторов создания Международной организации мер и весов выступила Петербургская Академия наук. В 1921 году в Метрическую Конвенцию были внесены изменения, и в настоящее время она насчитывает около 50 государств-участниц.

На основе Метрической Конвенции было создано Международное бюро мер и весов (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) — первая международная научно-исследовательская лаборатория — и установлены рамки для мирового сотрудничества и взаимодействия измерительных наук, и, как следствие, применение достижений этих наук в промышленности, коммерческой деятельности и общественной жизни.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, учеными-метрологами ведутся различные метрологические исследования, выверяется точность измерений.

Известно, что метрология зародилась в глубокой древности и в переводе означает «наука об измерениях». Метрология проникает во все науки и дисциплины, имеющие дело с измерениями, и является для них единой наукой. Основные понятия, которыми оперирует метрология, — это измерение, средство измерений, метрология, методики выполнения измерений.

В России Всемирный день метрологии начали отмечать с 2004 года. А современная Метрологическая служба Российской Федерации представляет разветвленную сеть научно-исследовательских институтов, метрологических контрольно-испытательных и поверочных организаций, осуществляющих обеспечение измерений, разработку, производство, эксплуатацию многообразных технических устройств.