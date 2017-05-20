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Общество

Купальница наступила по народному календарю

Купальница наступила по народному календарю. Как сообщает calend.ru. праздник получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке.

Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год. Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема.

Готовиться к этому обряду начинали с утра — набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. В солнечный день вода к полудню нагревалась, и ею нужно было облить и себя, и своих детей.

Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять — все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».

 

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