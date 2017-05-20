0
12:59
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
09:43
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
22:50
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19:33
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
18:11
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
17:24
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
15:15
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове
Еще новости
Общество

Множество нарушений в благоустройстве пустошкинских кладбищ обнаружил Роспотребнадзор

На кладбищах в деревнях Забелье, Видусово, Мельница, Костьково, Алушково, Песчанка, Ровное, Быково, Ребле в Пустошкинском районе для установки мусоросборников не предусмотрены огражденные площадки с твердым покрытием и с подъездами к ним. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Для проведения поливочных и уборочных работ кладбищ, питьевых и хозяйственных нужд не предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение, отсутствует общественный туалет выгребного типа. отсутствует программа производственного контроля, не осуществляется производственный контроль за условиями труда, путем проведения лабораторных исследований и испытаний параметров микроклимата, уровней искусственного освещения, шума, вибрации, отсутствуют официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

По выявленным нарушениям администрация сельского поселения «Забельская волость» привлечена к административной ответственности, внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая 2017
Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
20 мая 2017
20 мая в Псковской области стартует проект «Поезд в Пушкинские Горы»
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19 мая 2017
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей
19 мая 2017
До 1 июня псковичи смогут купить однокомнатные квартиры за миллион рублей 3
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
19 мая 2017
В нескольких районах Псковской области введён запрет на посещение лесов
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове
19 мая 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Внимание! Борщевик на улице Калинина в Пскове 7
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе
19 мая 2017
Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе 2

Идет загрузка...