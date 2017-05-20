Множество нарушений в благоустройстве пустошкинских кладбищ обнаружил Роспотребнадзор

10:44, 20 мая 2017, ПАИ

На кладбищах в деревнях Забелье, Видусово, Мельница, Костьково, Алушково, Песчанка, Ровное, Быково, Ребле в Пустошкинском районе для установки мусоросборников не предусмотрены огражденные площадки с твердым покрытием и с подъездами к ним. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Для проведения поливочных и уборочных работ кладбищ, питьевых и хозяйственных нужд не предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение, отсутствует общественный туалет выгребного типа. отсутствует программа производственного контроля, не осуществляется производственный контроль за условиями труда, путем проведения лабораторных исследований и испытаний параметров микроклимата, уровней искусственного освещения, шума, вибрации, отсутствуют официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

По выявленным нарушениям администрация сельского поселения «Забельская волость» привлечена к административной ответственности, внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.