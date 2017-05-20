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Общество

44 жителя Псковской области обратились в Роспотребнадзор с просьбой о защите потребительских прав

В первом квартале года в Управление Роспотребнадзора по Псковской области обратились 44 потребителя с вопросами о защите своих потребительских прав, связанных с покупкой товаров легкой промышленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Шесть потребителей обратились письменно. На все обращения даны разъяснения законодательства в сфере защиты прав потребителей. Ни одно письменное обращение не послужило основанием для организации внеплановой проверки.

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