44 жителя Псковской области обратились в Роспотребнадзор с просьбой о защите потребительских прав

13:55, 20 мая 2017, ПАИ

В первом квартале года в Управление Роспотребнадзора по Псковской области обратились 44 потребителя с вопросами о защите своих потребительских прав, связанных с покупкой товаров легкой промышленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Шесть потребителей обратились письменно. На все обращения даны разъяснения законодательства в сфере защиты прав потребителей. Ни одно письменное обращение не послужило основанием для организации внеплановой проверки.