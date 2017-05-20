Начался второй гоночный день ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»

09:07, 20 мая 2017, ПАИ

Начался второй гоночный день III этапа Чемпионата России – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре гонки, сегодня экипажи ждут две секции гонки и около 100 километров скоростных участков. Первый автомобиль из сервисного парка в Новоржеве уйдёт на трассу в 10:00. Для зрителей 20 мая приготовлена площадка «Трамплин» в деревне Апросово Новоржевского района. Здесь боевые машины появятся дважды – на СУ3 и на СУ7. Первый экипаж на третьем скоростном участке будет стартовать в 10:20, на седьмом – в 15:16.

Финиширует гонка в Пушкинских Горах, там же, в Научно-культурном центре, вечером состоится церемония награждения.

Участие в гонке примет экипаж, в том числе один полностью псковский - Максим Павлов и Сергей Пушкарь на Renault Logan. Кроме того, в предстоящих соревнованиях будет участвовать самый именитый псковский гонщик, мастер спорта, вице-президент Федерации автоспорта региона Александр Горланов. Он будет читать стенограмму пилоту из Калининграда Дмитрию Мячину. Они выйдут на старт на автомобиле Peugeot 208.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов.