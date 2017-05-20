Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии
20 мая псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, мотоциклисты проехали колонной по улицам Петрозаводска.
Затем байкеры проследуют в заповедник Кивач. Вечером празднование открытия мотосезона продолжится в «Клабхаусе» мотоклуба «Night Riders MC Karelia».
Всего мотосезон в Карелии открыли порядка 70 байкеров, среди которых были представители республики, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова. Псковичам на открытии сезона вручили грамоту как самым почётным гостям.