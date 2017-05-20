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Общество

Псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии

20 мая псковские байкеры приняли участие в открытии мотосезона в Карелии. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, мотоциклисты проехали колонной по улицам Петрозаводска.

Затем байкеры проследуют в заповедник Кивач. Вечером празднование открытия мотосезона продолжится в «Клабхаусе» мотоклуба «Night Riders MC Karelia».

Всего мотосезон в Карелии открыли порядка 70 байкеров, среди которых были представители республики, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова. Псковичам на открытии сезона вручили грамоту как самым почётным гостям.

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