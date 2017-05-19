«Ночь музеев» в заповеднике «Изборск» пройдёт сегодня

13:33, 20 мая 2017, ПАИ

20 мая Государственный музей-заповедник «Изборск» станет участником всероссийской культурной акции «Ночь музеев», приуроченной к празднованию Международного дня музеев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В программе «Ночи музеев» - спектакль открытого студенческого театра «АХТеатр» по мотивам произведения А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка». Актеры театра, возглавляемого режиссером Татьяной Комиссаровской, - студенты, преподаватели ПГУ и профессиональные актеры. Премьера «Барышни-крестьянки» состоялась на Международном фестивале молодежных театров в Михайловском.

В «Каминном зале» музейного кафе «Блинная» в 18:00 часов начнет работу интерактивная площадка «Занимательная экология». В музейной лаборатории маленьких и взрослых ценителей природы ждут творческие задания, конкурсы и мастер-классы.

В программе «Ночи музеев» в Изборске открытие выставки художественных работ преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н. А Римского-Корсакова Ольги Устиновой «Дыхание родной земли, на кисть мою ты перейди…» и мастер-класс по изготовлению открытки в технике монотипии.

В доме купца Белянина состоится традиционная акция « Я дарю музею». Жители Изборска и его округи, гости музея-заповедника смогут передать в фонды музея- заповедника старинные вещи, хранящиеся в их семьях.

Вечер продолжится авторской музыкально-поэтической программой «Природа и любовь нам дарят вдохновение!» в исполнении преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского–Корсакова, члена Союза композиторов России Татьяны Лаптевой и студентки 4 курса Дарии Яблочкиной, концертмейстер Валерия Дунюшкина. В программе прозвучат произведения на стихи русских поэтов XX века. Концерт молодых преподавателей колледжа искусств и выпускников Петрозаводской и Саратовской консерваторий в этот вечер состоится и в Музее истории города Печоры.

Желающих узнать о тайнах древней крепости в 22:00 приглашают на авторскую экскурсию по ночному Изборску «Ключи от тайн Изборска».

В Изборской крепости в Колокольной башне с 20:00 до 24:00 будут демонстрироваться художественные фильмы режиссера С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.), «Иван Грозный» (1944 г.)

20 мая музей-заповедник работает с 10:00 до 24:00. С 18:00 вход свободный, участие во всех мероприятиях «Ночи музеев» бесплатное.