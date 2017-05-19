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Культура

Сегодня в печорской кирхе выступит органист из Петербурга

20 мая в 17:00 в Печорах в лютеранской церкви Святого Петра выступит органист из Санкт-Петербурга Денис Кириллов, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В программе композиции Грига, Таривердиева и авторские импровизации. 21 мая в 16:00 на органе сыграет лауреат международных конкурсов Егор Колесов из Санкт-Петербурга с программой «Три века немецкой органной музыки».

Будет организована доставка слушателей из Пскова в Печоры и обратно. Контактные телефоны: 8 911 399 70 96 (Псков) и 8 981 181 05 37 (Санкт-Петербург). Дополнительная информация в группе в «ВКонтакте».

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