Сегодня в печорской кирхе выступит органист из Петербурга

10:10, 20 мая 2017, ПАИ

20 мая в 17:00 в Печорах в лютеранской церкви Святого Петра выступит органист из Санкт-Петербурга Денис Кириллов, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В программе композиции Грига, Таривердиева и авторские импровизации. 21 мая в 16:00 на органе сыграет лауреат международных конкурсов Егор Колесов из Санкт-Петербурга с программой «Три века немецкой органной музыки».

Будет организована доставка слушателей из Пскова в Печоры и обратно. Контактные телефоны: 8 911 399 70 96 (Псков) и 8 981 181 05 37 (Санкт-Петербург). Дополнительная информация в группе в «ВКонтакте».