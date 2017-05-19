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Культура

Спектакль «Первый раз» покажет школа-мастерская «Гвозди» на сцене театра в Пскове

20 мая в 15:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках фестиваля «Другое искусство» театральная школа-мастерска «Гвозди» представит зрителям спектакль «Первый раз». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, эта документальная постановка основана на интервью, собранных учащимися мастерской. Она создана специально для фестиваля «Другое искусство».

В ходе интервью, на основе которых создан спектакль, участники постановки спрашивали у интервьюируемых, каково это первый раз побриться, влюбиться, самостоятельно приготовить яичницу, поцеловаться, искупаться, потерять друга, напиться и найти любовь.

Отметим, постановка имеет возрастное ограничение 12+.

Напомним, вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. Чтобы попасть на этот спектакль, нужно получить пригласительный билет в кассе Псковского театра драмы.

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