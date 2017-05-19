0
17:57
Дар в вечность
10:19
В Новоржеве откроют мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения
23:02
Спектакль «Бонифаций» «Упсала-цирка» на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:01
Жестовое пение и стихи на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:37
Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)
14:34
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
13:12
Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Звягинцева, в котором сыграла актриса из Пскова
Еще новости
Культура

Фестиваль «Другое искусство» в Пскове завершится сегодня концертом «Маши и медведей»

Фестиваль «Другое искусство» в Пскове завершится концертом «Маши и медведей». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, гала-концерт, состоится сегодня, 20 мая, в 19:00 в Большом концертном зале областной филармонии.

Гостей фестиваля ждет выступление группы «Маша и медведи». Вместе с рок-группой на одну сцену выйдут музыканты из Финляндии Resonaari, которые исполнят несколько композиций. Вход на концерт также бесплатный, но по пригласительным билетам. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Фестиваль «Другое искусство»
Дополнительные бесплатные билеты на концерт «Маши и медведей» появятся в кассе филармонии Концерт «Воздух-джаз» состоится в Пскове сегодня Творческие мастер-классы открыли второй день фестиваля «Другое искусство» в Пскове Дополнительные билеты на спектакли фестиваля «Другое искусство» появились в кассе псковского драмтеатра Цирковое представление, спектакль, художественный мастер-класс и открытие выставки состоялись в первый день «Другого искусства» Мастер-класс в Детском парке Пскова в рамках фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ) Уличное представление «Упсала-цирка» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ) Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове Выставка работ слепоглухих скульптора и художника откроется в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Новоржеве откроют мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения
19 мая 2017
В Новоржеве откроют мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения 2
Спектакль «Бонифаций» «Упсала-цирка» на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Спектакль «Бонифаций» «Упсала-цирка» на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жестовое пение и стихи на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Жестовое пение и стихи на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)
18 мая 2017
Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017»
18 мая 2017
«Солнечные ванны» приняли конкурсантки «Миссис Псков 2017» 10
Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Звягинцева, в котором сыграла актриса из Пскова
18 мая 2017
Сегодня на Каннском фестивале состоялась премьера нового фильма Звягинцева, в котором сыграла актриса из Пскова 1
Мастер-класс в Детском парке Пскова в рамках фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Мастер-класс в Детском парке Пскова в рамках фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Торжественное открытие фестиваля «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...