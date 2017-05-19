Фестиваль «Другое искусство» в Пскове завершится сегодня концертом «Маши и медведей»

09:40, 20 мая 2017, ПАИ

Фестиваль «Другое искусство» в Пскове завершится концертом «Маши и медведей». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, гала-концерт, состоится сегодня, 20 мая, в 19:00 в Большом концертном зале областной филармонии.

Гостей фестиваля ждет выступление группы «Маша и медведи». Вместе с рок-группой на одну сцену выйдут музыканты из Финляндии Resonaari, которые исполнят несколько композиций. Вход на концерт также бесплатный, но по пригласительным билетам.