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Из-за пыльных дорог участники ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017» будут стартовать с двухминутным интервалом

Итоги группы лидеров ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы 2017» после первого гоночного дня оказались следующие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре гонки.

Экипажу Игорь Буланцев (Москва) / Михаил Гендельман (Петербург), Илья Лотвинов (Петербург) / Павел Шевцов (Петербург) добавили 0:11,6 секунд штрафного времени учетом пенализации 10 секунд. У экипажа Алексей Семёнов (Петербург) / Дмитрий Коломиец (Петербург) 0:18,3 секунд штрафного времени с учетом пенализации 10 секунд.

Результаты сошедших на спецучастке экипажей будут определятся по системе супер-ралли. Автомобили должны получить разрешение техинспекции на старт второго дня сегодня  утром с 8:45 до 9:30.
19 мая из гонки выбыли экипажи Суховенко/Куликов и Луценко/Жариков.

Коллегия спортивных комиссаров отказалась отменять результаты первого дня ралли, несмотря на заявления экипажей об ограниченной видимости в пыли. Но на 2-ю и 3-ю секцию ралли установлен двухминутный стартовый интервал.

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