Ещё 50 млн рублей направят в Пскове на ремонт дорог

09:28, 20 мая 2017, ПАИ

19 мая в Псковской городской Думе состоялся комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Евгения Самуйлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городские парламентарии рассмотрели поправки в муниципальный бюджет 2017 года. Начальник Финансового управления fдминистрации города Тамара Винт сообщила, что в проекте предполагается изменение основных параметров бюджета, увеличение доходов и расходов на 43,3 млн рублей. В результате доходы бюджета составят 3 млрд 860 млн рублей, расходы – 3 млрд 997 млн рублей.

Увеличивается областная субсидия на осуществление дорожной деятельности на 50 млн рублей, средства направят на капитальный ремонт дорог.

Напомним, на внеочередной 82-й сессии ПГД были внесены изменения в бюджет города на 2017 год, согласно которым на ремонт дорог города было направлено 96,8 млн рублей федеральных субсидий.

В то же время уменьшение областной субсидии в размере 6,68 млн рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» связано с уточнением стоимости окончания работ по реконструкции улицы Калинина с примыкающими к ней улицами Детской, Георгиевской, Красных просвещенцев.

Заслушав информацию Тамары Винт об исполнении бюджета Пскова за 1-й квартал 2017 года, комитет проголосовал за рекомендацию на сессии «принять к сведению». В 1-м квартале в бюджет Пскова поступило 839,2 млн рублей, или 23,1% от плановых назначений. Расходов в этот период профинансировано на 831,1 млн рублей, или 22% от плановых назначений. По сравнению с 1-м кварталом прошлого года в целом доходы увеличились на 14,1%, или на 103,9 млн рублей, расходы – на 17%, или на 122,3 млн рублей. По словам председателя бюджетного комитета Евгения Самуйлова, квартальный отчёт свидетельствует о «приличном исполнении бюджета».