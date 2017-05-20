Псковские спасатели дали советы о том, как обезопасить себя при ловле рыбы с лодки

09:32, 20 мая 2017, ПАИ

Псковские спасатели дали советы о том, как обезопасить себя при ловле рыбы с лодки:

Необходимо знать, в какие сложные ситуации может попасть рыбак на водоёме, помнить, что главным условием безопасности при ловле с лодки является аккуратность и осторожность рыболова. Людям, не умеющим плавать, удить с лодки противопоказано. Обобщить все вероятные и невероятные случаи опасности невозможно, поэтому ограничимся конкретными:

Перед выездом на водоем проверьте состояние лодки, весел и уключин. Если лодка надувная, проверьте, нет ли утечки воздуха через клапаны. Для этого достаточно смочить водой вентили. Не загромождайте днище лодки около своего сиденья: снасти и необходимые принадлежности аккуратно разложите вдоль бортов.

В надувной лодке ничего нельзя класть на ноги, они всегда должны быть свободными. Не перегружайте лодку. Следите, чтобы в ней не накапливалась вода. Не держите лодку боком к сильному ветру и волне, не подъезжайте близко к сливу перед порогами. Категорически запрещается пересекать курс крупным судам и катерам. Не располагайтесь с удочками на пути движения водного транспорта.

Если лодка оборудована мотором, осторожно обходите стоящие на якорях суда, плоты и бакены, чтобы не зацепить гребным винтом за их якорные цепи. Всегда сбавляйте скорость или отворачивайте подальше от стоящих на якорях или плывущих надувных лодок: вы можете причинить неприятности их седокам.

При движении ночью имейте бортовые огни в соответствии с правилами плавания в данном бассейне. Во избежание столкновения с другими судами или наезда на плавающее бревно, двигайтесь в темное время суток только на малой скорости.

Якорь опускайте с носа или кормы. Якоря, опущенные с бортов, потом трудно вынимать - можно перевернуть лодку. Не привязывайте якорного каната к уключине (уху) резиновой лодки. Для этого существует специальный леер. При подъеме якоря не становитесь на скамейку и не упирайтесь ногой в борт лодки. Бывает, что в случае внезапного отцепа якоря и обрыва веревки рыболов теряет равновесие и летит через противоположный борт в воду. Если от нормальных усилий якорь не поднимается со дна, отплывите от него вверх по течению на всю длину якорного каната и, быстро выбирая канат руками, рывком освободите якорь от зацепа. В непроточном водоёме эту операцию можно проделать с разных направлений.

При ловле стоя располагайтесь в середине лодки, расставив ноги для большей устойчивости. В надувной лодке вставать в полный рост категорически запрещается.

Если случилось несчастье - лодка перевернулась,- не забирайтесь на неё, это бессмысленно, в этом положении любая лодка неустойчива. Не теряя самообладания, нужно ухватиться за лодку и, работая ногами, вывести ее на мель.

При внезапном прорыве (проколе) одного из баллонов надувной лодки можно избежать водной купели, если удастся тут же заткнуть дыру каким-нибудь подручным средством (даже жгутом из газеты) или загнуть пострадавший баллон на здоровый, и после этого подгрести к берегу.

Возьмите с собой заряженный мобильный телефон, в случае любой опасной ситуации позвоните по номеру экстренной службы – «01» или «112».