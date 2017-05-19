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Культура

Мастер-класс по жестовому пению пройдёт в Пскове

20 мая в 16:30 в галерее «Цех» в Пскове состоится открытый мастер-класс по жестовому пению от Алексея Знаменского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Занятие пройдет в рамках последнего дня международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство».
 
Алексей Знаменский — актёр московских театров «Синематографъ» и «Недослов», киноактёр. Первоначально был известен исполнением песен известных музыкальных исполнителей на жестовом языке, сам является слабослышащим. 

Родился в Екатеринбурге. В 2006 году окончил театральный факультет Государственного специализированного института искусств на курсе М. П. Семакова. В 2003 и 2005 годах — участник Фестиваля VSA arts (англ.)русск. в Канаде. В 2001 году снялся в фильме «Пыль» творческого объединения «СВОИ2000», где на фоне заключительных титров исполнил песню «Хочу перемен!» на жестовом языке. В 2011 году исполнил одну из главных ролей в фильме «Шапито-шоу». В 2012 году заканчивает мастерскую И. Ф. Масленникова на режиссёрском факультете Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.
 
Вход свободный.
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