Мастер-класс по жестовому пению пройдёт в Пскове

10:34, 20 мая 2017, ПАИ

20 мая в 16:30 в галерее «Цех» в Пскове состоится открытый мастер-класс по жестовому пению от Алексея Знаменского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Занятие пройдет в рамках последнего дня международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство».

Алексей Знаменский — актёр московских театров «Синематографъ» и «Недослов», киноактёр. Первоначально был известен исполнением песен известных музыкальных исполнителей на жестовом языке, сам является слабослышащим.



Родился в Екатеринбурге. В 2006 году окончил театральный факультет Государственного специализированного института искусств на курсе М. П. Семакова. В 2003 и 2005 годах — участник Фестиваля VSA arts (англ.)русск. в Канаде. В 2001 году снялся в фильме «Пыль» творческого объединения «СВОИ2000», где на фоне заключительных титров исполнил песню «Хочу перемен!» на жестовом языке. В 2011 году исполнил одну из главных ролей в фильме «Шапито-шоу». В 2012 году заканчивает мастерскую И. Ф. Масленникова на режиссёрском факультете Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.

Вход свободный.