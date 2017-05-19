Картинная галерея под открытым небом откроется на улице Пушкина в Пскове
20 мая в рамках фестиваля «Другое искусство» на улице Пушкина в Пскове состоится открытие баннерной выставки «Пастух облаков», сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Рисунки подопечных псковской интеграционной студии «Я и Ты», выполненные в технике батик, распечатаны в большом формате и размещены на пешеходной части улицы Пушкина.
Официальное открытие картинной галереи под открытым небом состоится в 17:00. Вход свободный.