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Общество

Как не стать жертвой дачных воров советует псковская полиция

Как не стать жертвой дачных воров советует псковская полиция:

«Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на дачах без присмотра. Как показывает практика, злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у  нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также  строительные материалы.

В связи с этим владельцам дачных участков следует помнить, что проблема  сохранности  имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией. Но если у вас такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими  рекомендациями:

- Не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы. Постарайтесь увезти их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача или садоводческое товарищество.

- Максимально затрудните посторонним доступ в ваше жилище. Установите надежные двери, оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки.

Чаще навещайте свой дачный участок. По различным признакам злоумышленники  быстро  распознают, когда хозяева на даче бывают редко.

Попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать о происшествиях, произошедших с  принадлежащим  вам  имуществом.

В случае потери ключей  - срочно замените замки.

Если есть возможность -  оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Необходимо регулярно обсуждать вопросы сохранности личного имущества  на общих собраниях садоводов и коллективно принимать  необходимые  профилактические меры, включая регулярное дежурство членов садоводческого  товарищества.

Если кража у вас все же произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда полицейских постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах.

При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незамедлительно обращайтесь  в полицию по  телефону 02».

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