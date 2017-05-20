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Общество

Освободившуюся из колонии великолучанку разыскивает полиция

В Великих Луках разыскивается Любовь Латышева 1989 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она утратила связь с родственниками.

Девушка недавно освободилась из мест лишения свободы. С февраля может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.

Граждан, располагающих значимой информацией о местонахождении Латышевой, просят сообщить  в  ОМВД  России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94,  (811-53) 5-01-48 или 02.

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