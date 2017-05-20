Освободившуюся из колонии великолучанку разыскивает полиция
В Великих Луках разыскивается Любовь Латышева 1989 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она утратила связь с родственниками.
Девушка недавно освободилась из мест лишения свободы. С февраля может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.
Граждан, располагающих значимой информацией о местонахождении Латышевой, просят сообщить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.