Выставка графики с видами Пушкинского заповедника открылась в Москве

12:10, 20 мая 2017, ПАИ

19 мая в Москве, в «Выставочных залах на Арбате» (Государственный музей А. С. Пушкина) открыли выставку «Пушкинский заповедник в графике Ларисы Антоновой».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы Государственного музея-заповедника «Михайловское» Лидия Токарева, в московской экспозиции представлено 59 работ разных лет. Это 6 листов печатной (цветные автолитографии) и 53 листа оригинальной графики (карандаш, масляная пастель) — виды и интерьеры мемориальных музеев-усадеб, мельница в Бугрово, вид на Святогорский монастырь, портреты Пушкина.

Лидия Токарева напомнила, что Лариса Антонова — известный художник-график. В 2008 году, будучи преподавателем факультета графических искусств Московского государственного университета печати, она привезла в «Михайловское» своих студентов — будущих иллюстраторов, и с тех пор вот уже много лет неизменно приезжает в музей на подобные практики в разные времена года. В активе художницы более ста выставок по России и за её пределами. В 2016 году за серию графических работ «Пушкиногорье», которая легла в основу московской выставки, Лариса Антонова была удостоена диплома Российской Академии художеств.

Планируется, что выставка из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет открыта для жителей и гостей столицы до середины июня.