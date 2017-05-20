Назван фаворит хоккейного матча Россия - Канада

13:41, 20 мая 2017, ПАИ

Эксперты отдают небольшое предпочтение Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею против России, пишет «Российская газета». Встреча пройдет сегодня в Кельне в 16:15 по московскому времени.

Букмекеры принимают ставки на победу «кленовых листьев» с расчетом 1 к 2,17. Что касается команды Олега Знарка, то на нее коэффициент равен 2,7. Эксперты полагают, что больше всего шайб будет заброшено во втором периоде. Ставки на такой исход принимаются с расчетом 1 к 3,14. На первый период - 4,58, третий - 3,41, поровну - 3,23.

Статистика встреч тоже в пользу Канады. 21 матч провели между собой Россия и Канада в рамках чемпионата мира, Олимпийских игр и Кубков мира. В них россияне одержали девять побед, соперники - 12. На чемпионатах мира эти сборные провели 16 матчей, и статистика здесь равная - 8-8. В последний раз на первенствах мира команды играли в финале турнира в 2015 году в Праге. Тогда канадцы одержали победу со счетом 6:1.