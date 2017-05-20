0
16:21
Экипаж в составе псковича и калининградца лидирует в своём классе на III этапе чемпионата России по ралли
09:07
Начался второй гоночный день ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
22:50
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19:33
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
17:07
Глава Международной автомобильной федерации выразил соболезнование в связи с гибелью гонщика в Псковской области
16:26
44 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
10:44
Третий этап Чемпионата России по ралли стартует сегодня в Пушкинских Горах
Еще новости
Спорт

Шесть экипажей сошли с трассы ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017» после двух спецучастков

Шесть экипажей сошли с трассы ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017» после двух спецучастков - СУ3 и СУ4. Об этом сообщается на сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Кроме того, сегодня из закрытого парка в Новоржеве не выехал лидер первого дня в группе R3. Honda экипажа Павла Козлова и Евгения Сапунова (Санкт-Петербург) не завелась. Единственный экипаж, составивший реальную конкуренцию экипажу Дмитрия Воронова (Санкт-Петербург) исключен из соревнование за опоздание на КВ более чем на 15 минут.

На СУ3 совершил кувырок с приводнением в глубокую лужу за пределами трассы БМВ Сергея Пестрова (Санкт-Петербург) и Евгении Рогожиной (Ленинградская область). Fiesta Александра Зайцева (Ленинградская область) и Юлии Шатохиной (Ярославль), возвращённая в гонку после вылета в пятницу по системе супер-ралли, закипела и остановилась через 2 км после старта.

На фото: БМВ экипажа Сергея Пестрова

Лидерство в группе R3 захватил пилот Дмитрий Воронов и штурман Василий Кричевский на ВАЗ-2192. По итогам второй секции пилот LADA SPORT ROSNEFT оказывается на пятой строчке абсолюта, а следом за ним, на шестой строке экипаж москвича Дмитрия Мячина и псковича Александра Горланова, которые лидируют в зачёте R2 после пятничного схода Евгения Суховенко.

В одном из поворотов СУ4 выбыл из борьбы чемпион России Григорий Трегубов (Пермь) со своим штурманом Матвеем Безруковым (Свердловская область) и Илья Лотвинов с Павлом Шевцов (Санкт-Петербург).

На фото: Сход экипажа Ильи Лотвинова

Главным конкурентом экипажа Игоря Буланцева (Москва) в борьбе за абсолют становится Александр Осипов (Санкт-Петербург).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Экипаж в составе псковича и калининградца лидирует в своём классе на III этапе чемпионата России по ралли
20 мая 2017
Экипаж в составе псковича и калининградца лидирует в своём классе на III этапе чемпионата России по ралли
Начался второй гоночный день ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
20 мая 2017
Начался второй гоночный день ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19 мая 2017
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
Глава Международной автомобильной федерации выразил соболезнование в связи с гибелью гонщика в Псковской области
19 мая 2017
Глава Международной автомобильной федерации выразил соболезнование в связи с гибелью гонщика в Псковской области
44 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
19 мая 2017
44 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Третий этап Чемпионата России по ралли стартует сегодня в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартует сегодня в Пушкинских Горах
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
18 мая 2017
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика 4

Идет загрузка...