Шесть экипажей сошли с трассы ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017» после двух спецучастков

14:09, 20 мая 2017, ПАИ

Шесть экипажей сошли с трассы ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017» после двух спецучастков - СУ3 и СУ4. Об этом сообщается на сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Кроме того, сегодня из закрытого парка в Новоржеве не выехал лидер первого дня в группе R3. Honda экипажа Павла Козлова и Евгения Сапунова (Санкт-Петербург) не завелась. Единственный экипаж, составивший реальную конкуренцию экипажу Дмитрия Воронова (Санкт-Петербург) исключен из соревнование за опоздание на КВ более чем на 15 минут.

На СУ3 совершил кувырок с приводнением в глубокую лужу за пределами трассы БМВ Сергея Пестрова (Санкт-Петербург) и Евгении Рогожиной (Ленинградская область). Fiesta Александра Зайцева (Ленинградская область) и Юлии Шатохиной (Ярославль), возвращённая в гонку после вылета в пятницу по системе супер-ралли, закипела и остановилась через 2 км после старта.

Лидерство в группе R3 захватил пилот Дмитрий Воронов и штурман Василий Кричевский на ВАЗ-2192. По итогам второй секции пилот LADA SPORT ROSNEFT оказывается на пятой строчке абсолюта, а следом за ним, на шестой строке экипаж москвича Дмитрия Мячина и псковича Александра Горланова, которые лидируют в зачёте R2 после пятничного схода Евгения Суховенко.

В одном из поворотов СУ4 выбыл из борьбы чемпион России Григорий Трегубов (Пермь) со своим штурманом Матвеем Безруковым (Свердловская область) и Илья Лотвинов с Павлом Шевцов (Санкт-Петербург).

Главным конкурентом экипажа Игоря Буланцева (Москва) в борьбе за абсолют становится Александр Осипов (Санкт-Петербург).