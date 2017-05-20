Экипаж в составе псковича и калининградца лидирует в своём классе на III этапе чемпионата России по ралли

16:21, 20 мая 2017, ПАИ

После второй секции гонки экипаж псковича Александра Горланова и пилота из Калиниграда Дмитрия Мячина лидирует в классе R2 на третьем этапе чемпионата России - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В абсолютном зачете лидируют москвич Игорь Буланцев и петербуржец Михаил Гендельман. Они же лидеры в классе N4. Дмитрий Воронов и Василий Кричевский из Петербурга лучшие в классе R3.

После получасового сервиса в Новоржеве экипажи отправились на третью секцию гонки. Им предстоит преодолеть ещё три спецучастка гонки.