0
16:21
Экипаж в составе псковича и калининградца лидирует в своём классе на III этапе чемпионата России по ралли
09:07
Начался второй гоночный день ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
22:50
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19:33
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
17:07
Глава Международной автомобильной федерации выразил соболезнование в связи с гибелью гонщика в Псковской области
16:26
44 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
10:44
Третий этап Чемпионата России по ралли стартует сегодня в Пушкинских Горах
Еще новости
Спорт

Экипаж в составе псковича и калининградца лидирует в своём классе на III этапе чемпионата России по ралли

После второй секции гонки экипаж псковича Александра Горланова и пилота из Калиниграда Дмитрия Мячина лидирует в классе R2 на третьем этапе чемпионата России - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В абсолютном зачете лидируют москвич Игорь Буланцев и петербуржец Михаил Гендельман. Они же лидеры в классе N4. Дмитрий Воронов и Василий Кричевский из Петербурга лучшие в классе R3.

После получасового сервиса в Новоржеве экипажи отправились на третью секцию гонки. Им предстоит преодолеть ещё три спецучастка гонки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Экипаж в составе псковича и калининградца лидирует в своём классе на III этапе чемпионата России по ралли
20 мая 2017
Экипаж в составе псковича и калининградца лидирует в своём классе на III этапе чемпионата России по ралли
Начался второй гоночный день ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
20 мая 2017
Начался второй гоночный день ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
19 мая 2017
Игорь Буланцев и Михаил Гендельман победили в первом дне третьего этапа Чемпионата России по ралли
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартовал в Пушкинских Горах
Глава Международной автомобильной федерации выразил соболезнование в связи с гибелью гонщика в Псковской области
19 мая 2017
Глава Международной автомобильной федерации выразил соболезнование в связи с гибелью гонщика в Псковской области
44 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
19 мая 2017
44 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Третий этап Чемпионата России по ралли стартует сегодня в Пушкинских Горах
19 мая 2017
Третий этап Чемпионата России по ралли стартует сегодня в Пушкинских Горах
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика
18 мая 2017
Федерация автоспорта Псковской области сделала официальное заявление по поводу гибели гонщика 4

Идет загрузка...