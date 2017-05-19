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Культура

Ансамбль «Ивушки» отметит юбилей на сцене Городского культурного центра

21 мая на сцене Городского культурного центра в Пскове состоится юбилейный вечер, посвящённый 20-летию молодёжного хореографического ансамбля «Ивушки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Танцоры представят зрителям программу «Ностальгия в стиле ретро», где эпохи и стили будут сменять друг друга, и это позволит всем присутствующим погрузиться в мир танца», - рассказала заместитель директора по организационно-массовой работе ГКЦ Галина Федорова.

Гость программы - певица Джана. В антракте запланировано выступление студии циркового искусства «Циркачонок».

Коллектив «Ивушки» является Лауреатом Областного фестиваля-конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина». В 2016 году коллектив и руководитель были награждены первой общественной премией «Народное признание - 2015» в номинации «Талант». В марте девушки стали финалистами II национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» (Москва). 

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