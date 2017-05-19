Украина ввела пошлины на шоколад из России

17:02, 20 мая 2017, ПАИ

Украина ввела антидемпинговые пошлины на шоколад, произведенный в России. Соответствующее решение межведомственной комиссии по международной торговле опубликовано в газете «Правительственный курьер». Оно вступит в силу через месяц после публикации, пишет РИА Новости.

Пошлины в размере 31,3% введены на пять лет, говорится в сообщении.

Комиссия по международной торговле приняла такое решение на основании результатов антидемпингового расследования, проведенного Министерством экономического развития и торговли Украины. Как отмечается в документе, демпинговый импорт шоколада из России нанес «существенный вред национальному производителю».

Пошлинами будет облагаться шоколад и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао в виде блоков, плиток или батончиков с начинкой массой до двух килограммов, конфет с начинкой или без начинки, содержащих и не содержащих алкоголь, а также содержащих какао кондитерских изделий из сахара и его заменителей.