На севере Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

17:32, 20 мая 2017, ПАИ

С 20-23 мая по северу Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс по региональной шкале). С 21-23 мая на остальной территории ожидается высокая пожарная опасность (4 класс по региональной шкале). Об этом Псковскому агентству инвормации сообщили в псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

​При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».