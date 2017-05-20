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Спорт

Сборная России не вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Проиграв команде Канады со счётом 4:2, сборная России не вышла в финал чемпионата мира по хоккею.

Полуфинальная игра состоялась сегодня в Кёльне. Первую шайбу на 33-й минуте игры забил Евгений Кузнецов, на 35-й - Никита Гусев. Затем четыре шайбы подряд забили канадские игроки: Марк Шайфли, Натан Маккиннон, Райан О' Райли и Сен Кутюрье.

Теперь команда России сможет бороться только за «бронзу» чемпионата.

Добавим, что Россия и Канада провели между собой 21 матч в рамках чемпионата мира, Олимпийских игр и Кубков мира. В них россияне одержали девять побед, соперники - 12. На чемпионатах мира эти сборные провели 16 матчей, и статистика здесь равная - 8-8. В последний раз на первенствах мира команды играли в финале турнира в 2015 году в Праге. Тогда канадцы одержали победу со счётом 6:1.

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