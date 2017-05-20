Стали известны призёры ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»

18:34, 20 мая 2017, ПАИ

Стали известны призёры III этапа Чемпионата России - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, по предварительным итогам первое место гонки в классе N4 (Абс) занял экипаж Игоря Буланцева (Москва) и Михаила Гендельмана (Петербург), на втором месте экипаж петербуржцев Александра Осипова и Александра Андреева, на третьем - петербуржцы Павел Щербаков и Алексей Горюнов.

В классе R3 лучшими стали петербуржцы Дмитрий Воронов и Василий Кричевский, Виктор и Игорь Леонтьевы, Владислав Новичков и Аркадий Филиппов.

В классе R2 на первом месте Дмитрий Мячин (Калининград) и Александр Горланов (Псков) на Peugeot 208, на втором - Юрий Образцов из Петербурга и Андрей Локотин из Луги, на третьем - петербуржцы Вячеслав Никонов и Дмитрий Дегтярёв.

В классе «Наша классика» победили Алексей Воронин и Елена Кузнецова из Москвы на ВАЗ 21013.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка прошла по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов.