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Стали известны призёры ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»
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Стали известны призёры ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017»

Стали известны призёры III этапа Чемпионата России  - ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, по предварительным итогам первое место гонки в классе N4 (Абс) занял экипаж Игоря Буланцева (Москва) и Михаила Гендельмана (Петербург), на втором месте экипаж петербуржцев Александра Осипова и Александра Андреева, на третьем - петербуржцы Павел Щербаков и Алексей Горюнов.

В классе R3 лучшими стали петербуржцы Дмитрий Воронов и Василий Кричевский, Виктор и Игорь Леонтьевы,  Владислав Новичков и Аркадий Филиппов.

В классе R2 на первом месте Дмитрий Мячин (Калининград) и Александр Горланов (Псков) на Peugeot 208, на втором - Юрий Образцов из Петербурга и Андрей Локотин из Луги, на третьем  - петербуржцы Вячеслав Никонов и Дмитрий Дегтярёв.

В классе «Наша классика» победили Алексей Воронин и Елена Кузнецова из Москвы на ВАЗ 21013.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус  четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка прошла по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов. 

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