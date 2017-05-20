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Общество

280 кг макулатуры собрали участники акции «Комсомольской правды» в Пскове

20 мая во дворах многоэтажек по улице Владимирской и на Рижском проспекте прошла акция «зеленые страницы», организаторами которой выступает редакция «Комсомольской правды» в Пскове и фирма «АСПО». Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в редакции издания, за три часа акции псковичи сдали 280 кг старых газет, журналов, каталогов и коробок.

Самые юные участники акции получали в подарок книги из детских коллекций «Комсомолки». Абсолютно всем, кто в этот день пришел на площадки мероприятия, вручали благодарности за спасение дерева. Ведь 54 кг макулатуры – это как раз одно спасенное дерево.

Рекордсменами стала семья Тимашовых, которые сдали около 65 кг старых бумаг. Их в редакции ждут подарки – подписка на газету «Комсомольская правда» и ящик с рассадой томатов.

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