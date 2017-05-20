Велогонки в рамках всероссийских соревнований пройдут в Великих Луках 21 мая

08:46, 21 мая 2017, ПАИ

21 мая в Великих Луках пройдут состязания в рамках Первенства Псковской области по велоспорту и всероссийских соревнований по велосипедному спорту среди юношей и девушек 2001-2002 года рождения, посвященные памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Велогонки пройдут по маршруту: улица Льва Толстого - улица Некрасова - улица Ботвина - набережная Лейтенанта Шмидта.

На время соревнований с 9:30 до 14:30 будет прекращено движение транспортных средств на набережной Лейтенанта Шмидта, улицам Некрасова (от Льва Толстого до Ботвина), Ботвина (от Октябрьского проспекта до Холмской), Холмской (от Гастелло до Половской). В качестве объезда определены: проспекты Ленина и Октябрьский, улицы 3-й Ударной Армии, Гастелло, Полиграфистов, Половская, Холмская и Винатовского.